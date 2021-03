Die Porno-Empfehlungen sind in verschiedene Kategorien unterteilt. Solche mit einem Drehbuch, das diesen Namen auch verdient, besonders authentische Darstellungen, Audioangebote oder Amateur-Seiten, die «nie einen Orgasmus» vortäuschen. Es sind sowohl Hetero- als auch Queer-Filme aufgelistet. Besonders wichtig ist dem Goop-Team, dass es sich ausschliesslich um Produktionen handelt, die unter ethischen Standards aufgenommen wurden.

Auf der Liste sind ausschliesslich ethisch produzierte Pornos

Der Beitrag hält sich im typischen Goop-Stil. Die Seite bietet viel weiss, ein wenig schwarz und nur vereinzelt Pastellfarben. Keines der Bilder zu den Filmen ist anrüchig, nackte Haut ist fast keine zu sehen. In der Einleitung heisst es denn auch: «Solltest du gegenüber Pornos gemischte Gefühle haben, dann liegt das vielleicht daran, dass du schon lange nicht mehr nachgeschaut hast, was es da draussen so gibt. Du wirst positiv überrascht sein.»