Liestal BL – Gym-Lehrer hat Sex mit Schülerin, Rektor ist «fassungslos und enttäuscht»

1 / 2 Am Gymnasium in Liestal BL hatte ein Lehrer eine sexuelle Beziehung zu einer Schülerin. Als das ans Licht kam, hat er gekündigt. Gymliestal.ch Rektor Thomas Rätz zeigt sich «fassungslos und enttäuscht». Für ihn ist die Kündigung durch den fehlbaren Lehrer «folgerichtig». Telebasel

Darum gehts Ein sexuelles Verhältnis eines Lehrers mit einer volljährigen Schülerin wurde am Gymnasium Liestal aufgedeckt. Er soll mehreren Schülerinnen anzügliche Nachrichten geschickt haben.

Die Schulleitung und Lehrerschaft sind fassungslos.

Was das zukünftig für Auswirkungen hat für die betroffenen Schülerinnen, erklärt Fachpsychologin Beatrice Tenger-Gröflin.

Ein Lehrer am Gymnasium Liestal BL hatte Sex mit einer Schülerin und mehreren weiteren Schülerinnen unprofessionelle Nachrichten geschickt, wie die «Basler Zeitung» schreibt. Rektor Thomas Rätz bestätigt den Vorfall. Eine ehemalige Schülerin entschied sich dazu, den Lehrer zu melden, und informierte den Rektor über die Vorkommnisse.

Thomas Rätz präzisiert: «Die Schülerin, mit welcher der Lehrer ein Verhältnis hatte, war volljährig, und die gemeinsamen Treffen erfolgten einvernehmlich.» Dementsprechend läuft auch kein Verfahren gegen den Lehrer, wie die Baselbieter Bildungsdirektion gegenüber der «BaZ» kundgibt.

Der Lehrer habe die Konsequenzen gezogen und seine Stelle gekündigt, was der Rektor unter den gegebenen Umständen folgerichtig findet. Tatsache ist, auch wenn die Schülerinnen volljährig sind: Es besteht ein Abhängigkeitsverhältnis, weil der Lehrer die Schülerinnen benotet, so der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer gegenüber der Zeitung.

«Seine Sexualität hat bei den Schülerinnen nichts zu suchen»

Die diplomierte Fachpsychologin Beatrice Tenger-Gröflin informiert, wie Lernende unter solchen Umständen leiden. «Die sexuelle Entwicklung der Schüler wird irritiert oder sogar umfassend beeinträchtigt. Es ist eine grobe Grenzverletzung: Seine Sexualität hat bei den Schülerinnen nichts zu suchen und der Lehrer hat die Intimsphäre seiner Schülerinnen zu schützen», betont Tenger-Gröflin.

Junge Menschen sollten in ausgewogenen Machtverhältnissen ihre Sexualität erfahren und aufbauen, mit all dem Neuland und den Unsicherheiten der beteiligten Personen. Sexualität zwischen Lehrperson und Schüler verletzt Grenzen, schafft Unklarheiten und hinterlässt diffuse Spuren, so die Psychologin.

Weiter vermischten sich Bewunderung und all die damit verbundenen Fantasien mit einer real gelebten Sexualität. Das erschüttere das Selbstverständnis des jungen Menschen. «Jugendliche müssen für die eigene persönliche sexuelle Entwicklung schwärmen, bewundern, in Ruhe projizieren können, ohne in die Gefahr einer realen Umsetzung zu geraten», sagt Tenger-Gröflin.

Betroffene brauchen Unterstützung

Wichtig für die betroffenen Schülerinnen sei nun, dass vom näheren Umfeld keine empörten Reaktionen kommen. Wenn das eigene Kind betroffen ist, sollten die Eltern das Gespräch suchen. Wichtig sei, dass die Eltern oder auch Bezugspersonen wie aber auch die Schulleitung hören, was es für das erwachsen werdende Kind heisst, aufzunehmen, was es in der Situation braucht.

Beatrice Tenger-Gröflin erklärt zudem: «Die Schülerinnen müssen wissen, dass sie sich nicht richten müssen nach Einschätzung und Bewertung der Gesellschaft. Die Schulleitung muss ganz klar hinter den Schülerinnen stehen und die Lehrperson in die Verantwortung nehmen.»