BAG musste fast intervenieren - Gymi-Schüler klauten in der Physikstunde radioaktives Material

An einem Gymnasium in der Schweiz kam es 2020 zu einem kuriosen Zwischenfall. (Symbolbild)

Ein Kuriosum bildet ein Fall, den die Experten im Abschnitt «radiologische Ereignisse von besonderem Interesse» der aktuellen Ausgabe ausführlich beschreiben. Im Jahr 2020 kam es nämlich an einem Gymnasium zu einem «Diebstahl einer radioaktiven Quelle». Dies kam so:

Radioaktive Atelierarbeit

Fast musste das BAG eingreifen

Ein Besuch der BAG-Beamten blieb trotz Androhung aus. Am nächsten Morgen stand im leeren Schulzimmer eine Kiste, die Schülerinnen und Schüler mussten einzeln den Raum betreten. «Vorgängig wurde ihnen garantiert, dass erst ganz am Schluss kontrolliert wird, ob die Quelle in der Kiste liegt. Dank diesem Vorgehen konnte die Quelle ohne zusätzliche behördliche Schritte wieder in Besitz genommen werden.»

Vorfall ist ein Novum

Das BAG will aufgrund des Vorfalls an Schulen verstärkt auf das Problem hinweisen. «Die Verwendung radioaktiver Quellen in Schulen ist bereits heute stark eingeschränkt und wird periodisch durch das BAG kontrolliert», sagt Dauwalder. Man werde aber anlässlich von Inspektionen in Schulen die verantwortlichen Personen verstärkt darauf aufmerksam machen, «dass radioaktive Quellen grundsätzlich ständig überwacht und auch bei kurzzeitigem Nichtgebrauch in den vorhandenen Tresor zurückgelegt werden müssen, damit ein möglicher Diebstahl verhindert werden kann».