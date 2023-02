Carrouge VD: Schülerin wegen verpasstem Unterricht gebüsst

Ein Waadtländer Mädchen, das die sechste Klasse des Gustave-Roud College in der Gemeinde Carrouge besucht, erscheint nach den Weihnachtsferien nicht zum Schulbeginn . Grund dafür ist, dass sie sich in Thailand bei ihrem Vater befindet, den sie seit sechs Monaten nicht mehr gesehen hat. Was auf den ersten Blick nicht besonders schwerwiegend klingt, hat für die Mutter ein Nachspiel : Sie erhält wegen der Verlängerung der Weihnachtsferien ihrer Tochter eine Busse von 500 Franken, wie « 20 Minutes » berichtet.

Der Bezirk wollte den Abwesenheitsgrund nicht akzeptieren. Der Versuch der Mutter, die nötige Genehmigung zu erhalten, war vom Gymnasium abgelehnt worden. Trotz der Absage der Schule hielt die Mutter an der geplanten Reise fest – die Tochter erscheint am 16. Januar statt am 9. Januar wieder in der Schule. Doch auch ein später vorgelegtes ärztliches Attest, in dem es heisst, dass das Kind dringend Zeit mit seinem Vater verbringen musste, ändert nichts – das Verfahren ist bereits eingeleitet.