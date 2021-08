Schweden - 15-Jähriger in Skelettmaske sticht auf Lehrer ein

Am Donnerstagmorgen wurde in Eslöv in Schweden ein Lehrer schwer verletzt. Kurz nach 8.30 trafen mehrere Polizeistreifen bei einem Gymnasium ein. Der Lehrer ist mit einem Messer schwer verletzt worden wie «Aftonbladet» mitteilt. Der 46-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Spital gebracht. Die Polizei verhaftete kurz darauf einen 15-jährigen junge Mann. Ob dieser auch Schüler des Gymnasiums ist, ist nicht bekannt wie «ABCNews» schreibt. Zeugen gaben an, der Täter sei mit einer Skelettmaske maskiert gewesen, trug einen Helm und eine Art kugelsichere Weste.