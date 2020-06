SVP-Grüter fordert Untersuchung

Gymnasiast und sein Kumpel werden mit Masken zu Multimillionären

Zwei Kollegen verkauften der Schweiz und im europäischen Ausland Schutzmasken und verdienten sich eine goldene Nase.

Sie stiegen in das Geschäft mit Schutzmasken ein und verkauften diese an Behörden in der Schweiz sowie im europäischen Ausland – und sollen damit jeweils an die hundert Millionen gescheffelt haben. Zuerst hatte «Inside Paradeplatz» darüber berichtet. Die heute 22 und 23 Jahre alten Männer sollen gute Beziehungen zu Importeuren aus China gehabt haben. Als Belohnung sollen sie sich zwei neue Bentleys für 250’000 Franken das Stück sowie einen Ferrari mit über 900 PS gegönnt haben. Das limitierte Modell kostet über 2,5 Millionen Franken. Doch für den Maskenkauf musste zunächst Geld aufgetrieben werden.