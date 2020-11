Weil das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, regelmässig zu lüften, bricht jetzt in Schweizer Klassenzimmern die Eiszeit an. Das Basler Gymnasium Leonhard hat eine unkonventionelle Lösung gefunden und wärmt seine Schüler nun mit Armeedecken aus dem Zeughaus.

Die Schüler des Basler Gymnasiums Leonhard bekommen jetzt Decken. Elodie Kolb

Darum gehts Wegen Aerosolen sollten Klassenzimmer regelmässig gelüftet werden. Ein neues Video des BAG erklärt, wie das richtig geht.

Regelmässiges Lüften führt aber dazu, dass es im Klassenzimmer kalt ist.

Im Gymnasium Leonhard in Basel organisierte der Rektor deswegen 600 Armeedecken für die Schüler.

Wegen der Aerosol-Thematik ist das Thema Lufthygiene in den Schweizer Schulen wieder ganz oben. Wie oft muss ein Klassenzimmer gelüftet werden? Das Bundesamt für Gesundheit hat am Donnerstag ein Erklärvideo veröffentlicht, um Schulen für die Thematik zu sensibilisieren. Die Kurzfassung: In jeder Pause gehören alle Fenster geöffnet.

Der Luftaustausch reduziert nicht nur die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus und anderen Erregern, auch die Sauerstoffzufuhr wird damit optimiert, was sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit auswirkt. Das regelmässige Lüften bringt jetzt aber auch zunehmend kalte Luft in die Klassenzimmer und schafft damit ein ganz anderes Problem: frierende Schüler.

Palettenweise Wolldecken aus dem Zeughaus

Am Basler Gymnasium Leonhard, wo die Fenster alle 15 Minuten geöffnet werden, halten jetzt Armeedecken aus dem Zeughaus die Schüler warm. Rektor Christian Döbeli organisierte die Decken, nachdem Schüler sich an einer Delegiertenversammlung beklagt hatten, dass es wegen des Lüftens in den Klassenzimmern jetzt sehr kalt sei.

Er habe beim Zeughaus angefragt, ob sie Decken zur Verfügung stellen könnten. «Das Ganze lief sehr unbürokratisch ab», erzählt er. «Die Decken waren eigentlich innert eines Telefonats organisiert.».

Zusätzlich habe er noch ein Transportunternehmen gefunden, welches die sechs Paletten mit den 600 Militärdecken kostenlos an den Kohlenberg gebracht habe, wo sie jetzt nun darauf warten an alle Schüler verteilt zu werden.

Auch den Schülern gefällt die Idee. Der 18-jährige Elio sagt gegenüber 20 Minuten: «Ich finde diese Decken echt eine gute Idee. Gerade wenn es windet, kann es echt kalt werden im Klassenzimmer.» Er könne sich dadurch auch wieder besser konzentrieren.

LCH fordert CO₂-Messungen und Luftreinigungsgeräte

Allerdings: Nicht in allen Schulen können die Fenster richtig geöffnet werden. «Einzelne Schulzimmer kann man sehr gut lüften, bei anderen kann man aber die Fenster nicht öffnen oder höchstens kippen. Dort spürt man auch, dass zu wenig gelüftet werden kann», so Dagmar Rösler, Präsidentin des Schweizer Lehrerverbands.