«Macht keinen Sinn mehr» – Gyms wollen Zertifikatspflicht wegen sinkender Corona-Zahlen aufheben

In Fitnesscentern soll die Zertifikatspflicht aufgehoben werden. Das fordert Claude Ammann. Der Präsident des Fitness- und Gesundheitscenterverbands SFGV angesichts der sinkenden Corona-Fallzahlen keinen Sinn mehr in der Massnahme.

BAG-Sprecherin Nani Moras warnt aber: «Das Leben wird sich zunehmend in Innenräume verlagern.» Das könne die Ansteckungszahlen in die Höhe treiben.

Ungerechte Behandlung?

«Der Bund muss die Zertifikatspflicht für Fitnesscenter aufheben», sagt etwa Claude Ammann. Der Präsident des Fitness- und Gesundheitscenterverbands SFGV sieht mit den sinkenden Fallzahlen keinen Sinn mehr in der Massnahme. Seine Branche werde ungerecht behandelt, so Ammann: «In Sportvereinen dürfen Personen ohne Zertifikat trainieren, darum wandern viele Kunden dorthin ab.» Jetzt müssten wieder gleiche Bedingungen für alle geschaffen werden.

Auch Gastro will lockern

In der Gastrobranche will man die Zertifikatspflicht für Innenräume ebenfalls abschaffen: «Angesichts der sinkenden Hospitalisierungen von Covid-Patienten soll sie so rasch wie möglich beendet werden», heisst es bei Gastrosuisse. Schon jetzt gebe es einen Umsatzrückgang von 20 Prozent - und das mit geöffneten Terrassen und Gratis-Tests, wie Sprecherin Daniela Kimmich sagt.

BAG: «Überlastung muss verhindert werden»

Beim BAG warnt man vor verfrühter Euphorie: «Das gesellschaftliche Leben wird sich in den nächsten Wochen zunehmend in Innenräume verlagern», so Sprecherin Nani Moras: «Die Erfahrungen aus dem Herbst 2020 zeigen, dass dies die Ansteckungszahlen rasch in die Höhe treiben kann.»