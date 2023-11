Gynäkologin klärt auf: Schwangere Belinda Bencic kann bedenkenlos weiterspielen

Was für eine Überraschung für die Tennis-Fans: Am Freitag gab Belinda Bencic bekannt, dass sie schwanger ist. Die 26-Jährige befindet sich aktuell mit dem Nationalteam in Sevilla am Billie Jean King Cup. Ob die Ostschweizerin dort zum Einsatz kommen wird, ist mehr als fragwürdig. Doch eigentlich spricht nichts dagegen, dass Bencic auch schwanger noch Tennis auf hohem Niveau spielen kann.