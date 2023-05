St. Gallen: Resultate der Ständeratswahlen – Esther Friedli gewinnt gegen Barbara Gysi

Mit Esther Friedli (SVP) und Barbara Gysi (SP) kämpften am Sonntag beim zweiten Wahlgang zwei Nationalrätinnen aus dem Kanton St. Gallen um den freien Sitz im Ständerat. Nach dem ersten Wahlgang am 12. März konnte keine Kandidatin das absolute Mehr erlangen. Die damals noch aufgestellten Franziska Rieser (Grüne) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) traten am Sonntag nicht nochmals an.