Von Zwangsarbeitern geerntet : H&M & Co. machen Druck auf Regierung Chinas wegen Uiguren-Baumwolle

Nach Zwangsarbeitsvorwürfen versuchen Unternehmen aus Europa und den USA fieberhaft, ihre Lieferketten von Vorprodukten aus der chinesischen Uiguren-Provinz zu säubern. Besonders schwierig ist das bei Baumwolle.

In der Provinz Xinjiang werden Berichten zufolge über eine Million muslimische Uiguren in Umerziehungslagern gefangen gehalten.

Die uigurische Minderheit in China wird auf Baumwollfeldern in Xinjiang für Zwangsarbeit eingesetzt.

Als 2019 Berichte auftauchten, dass chinesische Firmen in Xinjiang Zwangsarbeiter beschäftigen, stoppte BCI die Zertifizierung von Baumwolle aus Xinjiang. Aufgrund Vorwürfen der Zwangsarbeit sowie Menschenrechtsverletzungen könne die Baumwolle aus der Region nicht mehr zertifiziert werden, so die Erklärung der BCI. Auf den Feldern Xinjiangs wird die chinesische Minderheit der Uiguren zur Zwangsarbeit eingesetzt.

Druck von ausländischen Unternehmen und Regierungen

In der Provinz Xinjiang werden Berichten zufolge über eine Million muslimische Uiguren in Umerziehungslagern gefangen gehalten. In den letzten Jahren hat die Region sich als wichtiger Produktionsstandort für Textilfirmen, Kunststoffproduzenten und die Landwirtschaft etabliert.

Der Druck ausländischer Firmen auf die Regierung Pekings wird aber immer grösser. So hat bereits Nestlé entschieden, keine Produkte mehr aus Xinjiang zu importieren. Nebst H&M hat auch der deutsche Sportbekleidungshersteller Adidas angekündigt, keine Baumwolle mehr aus der Region zu importieren. Doch auch auf politischer Ebene tut sich was: Die USA und Grossbritannien arbeiten an Gesetzesvorlagen, die Zwangsarbeit in Xinjiang verhindern soll. Die EU und Australien wollen bald nachziehen.