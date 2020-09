Gestiegene Nachfrage : H&M macht trotz Corona-Krise wieder Gewinn

Die Pandemie hat die schwedische Modekette hart getroffen. Nun zeichnet sich eine klare Erholung ab. Diese gelingt laut H&M besser als erwartet.

Nach vorläufigen Ergebnissen kommt der Konzern auf einen Vorsteuergewinn von rund 2 Milliarden Schwedischen Kronen (rund 200 Millionen Franken), wie er am Dienstag in Stockholm mitteilte.

