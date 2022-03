Iris Apfel x H&M: Alles, was du über die Kollektion wissen musst

Am 29. August 1921 erblickt Iris Apfel in New York das Licht der Welt. Dass die Chancen für Frauen damals noch andere sind, hält sie nicht auf. Apfel studiert Kunstgeschichte, arbeitet als Innenarchitektin, gründet ein Textilunternehmen – und sorgt dabei jeweils mit ihren extravaganten Looks für Aufsehen. Das gilt bis heute, denn die Mode-Ikone denkt nicht daran, in Rente zu gehen: Nachdem sie 2019, im Alter von 97 Jahren einen Modelvertrag abschliesst, ist ihr neuster Clou eine Kollaboration mit dem Moderiesen H&M.