Die Designkollektionen von H&M sind jeweils so beliebt, dass sich regelmässig Schlangen vor den Shops bilden. Nach Comme Des Garçons, M aison M argiela und Giambattista Valli reiht sich nun auch die 34-jährige Irin Simone Rocha in die Reihe der Designer ein, die mit H&M eine Kollektion herausbringen.

So dürfen wir auch in der H&M-Kollektion Blumen- und Schottenmuster, Perlenstickereien sowie Rosa- und Rottöne erwarten. Dabei soll die Kollektion auch eine Hommage an die wichtigsten Stücke der Marke sein. Simone Rocha hat dafür viel Zeit im Archiv verbracht, um ihre liebsten Pieces aus der Vergangenheit in Kleidungsstücke umzuwandeln, die in die heutige Zeit passen.