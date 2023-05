H.P. Baxxter liebt Sara, eine 22-jährige Studentin aus München

In der Vergangenheit war sie bereits einige Male auf Baxxters Instagram-Account zu sehen. So waren die beiden vor fünf Wochen gemeinsam im Berliner Techno-Club Berghain. Und auch an der «York Concours Chrono Rallye 2023» nahmen sie vor zwei Wochen zusammen teil – alles hielt der Musiker für seine Fans auf Social Media fest.

Fans zeigen sich in den Kommentaren über den Altersunterschied irritiert. So schreibt ein Follower: «Das ist deine Freundin?! Hast du keine Würde? Sie könnte deine Enkelin sein.» «Schönes Bild mit der Tochter», scherzt eine weitere Userin. Eine dritte schreibt: «Das ist ekelhaft, wenn das meine Tochter wäre, oje …» Doch es finden sich auch Personen, die den Musiker in Schutz nehmen: «Verstehe die Hater-Kommentare nicht. Was bei der Liebe zählt, ist das geistige Alter», meint eine Followerin. Einer fügt hinzu: «Die junge Dame an seiner Seite ist mündig und urteilsfähig. Wer seid ihr, um die Entscheidung der beiden zu werten und zu kommentieren.»