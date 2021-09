Der Bundesliga-Nachmittag - Haaland dreht verrückte Partie gegen Seoanes Leverkusen zum 4:3

1 / 5 Vier Bundesliga-Spiele, fünf Tore und vier Vorlagen – Erling Haaland ist überragend in die neue Bundesliga-Saison gestartet. REUTERS Gegen den Bayer Leverkusen und den Schweizer Trainer Gerardo Seoane gewann der BVB mit 4:3. Haaland erzielte dabei zwei Tore. freshfocus Wolfsburg holt derweil den vierten Sieg im vierten Spiel und bleibt Tabellenführer. Tom Weller/dpa

Darum gehts Fünf Partien wurden am Samstagnachmittag in der Bundesliga gespielt.

Zwischen Leverkusen und Dortmund kam es zu der erwarteten Attraktion.

Dortmund mit Akanji und Kobel gewinnen 4:3 dank zwei Haaland-Toren.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat Trainer Marco Rose zum 45. Geburtstag ein Fussball-Spektakel und einen furiosen Sieg geschenkt. Das 4:3 (1:2) des BVB nach dreimaligem Rückstand bei Bayer Leverkusen war das bisher wohl beste und unterhaltsamste Spiel dieser Bundesliga-Saison, das die 17’605 Zuschauerinnen und Zuschauer von den Sitzen riss. Supertalent Florian Wirtz brachte Bayer früh in Führung (9.) und legte auch das 2:1 durch Patrik Schick auf (45.+1). Bayers dritte Führung erzielte Moussa Diaby. Dennoch gab es für das Team des Schweizer Trainers Seoane eine Niederlage. Weil der BVB zuerst durch Torjäger Erling Haaland (37.), dann durch den Ex-Leverkusener Julian Brandt (49.) und schliesslich per Freistoss durch Raphael Guerreiro (71.) dreimal ausglich. Und Haaland per Strafstoss nach Videobeweis sein 13. Tor im neunten Pflichtspiel für Dortmund und Norwegen nachlegte (77.). Bei Borussia Dortmund standen die Schweizer Nati-Spieler Manuel Akanji und Gregor Kobel auf dem Feld.

Greuter Fürth – Wolfsburg

Mark van Bommel hat den Wolfsburger Rekordstart in der Fussball-Bundesliga in Fürth fortgesetzt. Vier Spiele, vier Siege – so fulminant sind die Niedersachsen nie zuvor in eine Erstligasaison hineingekommen. Der neue VfL-Trainer konnte das abgeklärte 2:0 des Tabellenführers am Samstag gegen den weiter sieglosen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth weitgehend ruhig an der Seitenlinie verfolgen. Für die Wolfsburger trafen Nmecha und Wout Weghorst. Der Schweizer Stürmer Cedric Itten stand bei Fürth gleich in der Startelf. Bei Wolfsburg starteten alle drei Schweizer (Renato Steffen, Admir Mehmedi und Kevin Mbabu) von der Bank. Mbabu und Steffen wurden aber noch eingewechselt.

Union Berlin – Augsburg

Auch der FC Augsburg hat es nicht geschafft. Urs Fischers Union Berlin ist in Bundesliga-Heimspielen nicht zu bezwingen. Innerhalb eines Jahres haben die Eisernen nun allen 17 Kontrahenten keinen Dreier im Stadion an der Alten Försterei gewährt. Gegen den FC Augsburg kam Union am Samstag vor 10’207 Zuschauerinnen und Zuschauern zu einem hart erkämpften 0:0. Nati-Star Ruben Vargas stand in der Startelf und auch der neue Augsburger und Nati-Stürmer Andi Zeqiri machte sein Debüt für Augsburg.

Hoffenheim – Mainz

Die TSG 1899 Hoffenheim hat mal wieder gegen den FSV Mainz 05 schlecht ausgesehen. Die Kraichgauer unterlagen am Samstag in der Fussball-Bundesliga mit 0:2 (0:1) und ermöglichten der Mannschaft von Coach Bo Svensson damit bereits den dritten Sieg in Serie in Sinsheim. Vor nur 8427 Zuschauerinnen und Zuschauern trafen U21-Europameister Jonathan Burkhardt (21. Minute) und Neuzugang Marcus Ingvartsen nur eine Minute nach seiner Einwechslung (78.). Nati-Rechtsverteidiger Silvan Widmer spielte für Mainz 90 Minuten durch.

Freiburg – Köln

Der 1. FC Köln hat wegen eines Last-Minute-Eigentors von Pechvogel Rafael Czichos das nächste Erfolgserlebnis beim SC Freiburg verpasst. Mit seiner unglücklichen Aktion in der 89. Minute verhinderte der Verteidiger am Samstag einen Sieg der Kölner und sorgte spät für den 1:1 (1:0)-Endstand. Torjäger Anthony Modeste (34.) hatte die Gäste mit einem erneuten Kopfballtreffer zunächst in Führung gebracht. Kurz vor Schluss lenkte Czichos dann eine Hereingabe von Freiburgs Noah Weisshaupt ins eigene Netz. Nach einem Platzverweis für Mittelfeldspieler Florian Kainz hatten die erneut starken Kölner ab der 74. Minute in Unterzahl gespielt.