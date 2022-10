Ana Maria Marković über GC, Haaland, Sexismus und Frauenfussball

Ana Maria Marković, Ihnen muss es in Zürich gefallen, Sie haben bei GC verlängert. Warum?

Es war der richtige Karriereschritt für mich, nochmals ein Jahr in der Schweiz zu bleiben. Ich bin noch nicht bereit für den Schritt ins Ausland, weil GC mir die gewisse Wertschätzung gibt und ich mich momentan sehr wohl fühle.

Ja, von Clubs aus der englischen Women's Super League und der Bundesliga. Am meisten würde es mich reizen, später nach England zu gehen.

Mit GC sind Sie gut in die neue Saison gestartet – was ist möglich?

Zuletzt haben Sie mit Kroatien gegen die Nati gespielt. Was war das für ein Gefühl?

Das Team ist auf jeden Fall sehr stark. Die Infrastruktur für die Frauen ist aber überhaupt nicht gegeben. Hier zeigt sich wieder der krasse Unterschied zwischen dem Männer- und dem Frauenfussball. Wir durften Jahre alte Trainingskleider der Männer tragen, die Trikots kamen in einem Männer-Schnitt an und mir fehlt hier persönlich auch die Wertschätzung gegenüber dem Frauenfussball. Auf der anderen Seite haben wir tolle Spielerinnen, wie zum Beispiel Ivana Rudelic (FC Bayern München) und Leonarda Balog (FC St. Pölten).

Ich fand die Resonanz extrem schön. Ich freue mich immer wieder, wenn in den Medien auf der ganzen Welt über den Frauenfussball berichtet wird und ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass dieser tolle Sport wachsen wird.

Ich denke, dass mich mittlerweile viele Menschen auch spielen gesehen haben, was mir zeigt, dass sie sich nicht nur äusserlich für mich interessieren, sondern auch für meine Performance als Sportlerin. Denn auf dem Platz zählt nur die Leistung, fighten um jeden Ball und nicht mein Make-up.

Diverse bekannte Fussballerinnen werden oft auch sexistisch beleidigt in den sozialen Kanälen. Wie erleben Sie das?

Ich persönlich gebe diesen Männern keine Gelegenheit, so über mich zu urteilen. Was wieder den Unterschied zwischen Männern und Frauen ausmacht, ist zum Beispiel, wenn ich mich im Bikini auf Social Media zeige oder Erling Haaland in seiner Badehose. Erling bekommt da ziemlich sicher nicht die gleichen sexistischen Kommentare ab.