Grüne Haare nach dem Pool: Coiffeuse verrät, was hilft

Bist du schon einmal mit frisch blondiertem Schopf in die Badi und mit grinch-grünen Haaren wieder hinaus? Das kann passieren – eine Coiffeuse verrät, was du tun kannst.

Mal ehrlich: Bei 30 Grad und mehr liegt nicht viel drin, ausser den Feierabend an einem Pool zu verbringen, eine Runde unterzutauchen und wieder einen kühlen Kopf zu bekommen. Grün sollte er dabei aber nicht werden. Das Horrorszenario aller Blondierten kommt leider gar nicht so selten vor. Wer nicht platinblond ist, schwankt nach dem Poolbesuch statt auf Grün auch gerne mal auf Rosa – doch wieso passiert der Farbwechsel? Was kann man tun, um ihm vorzubeugen und was, wenn es schon zu spät ist? Esra Kaymak arbeitet als Stylistin und Coiffeuse im Zürcher Salon Drycut und beantwortet alle Fragen.

Warum verfärben sich die Haare?

Überraschend: Der Chlorgehalt ist nicht schuld. «Einige sagen, alte Kupferrohre seien der Grund, andere schieben den Farbwechsel auf ein Algenvernichtungsmittel», so Kaymak. «Klar ist, dass es Stoffe sind, die eine chemische Reaktion im Haar auslösen. Bei blondierten oder aus anderen Gründen porösen Haaren ist die Chance besonders hoch.»

Mit blondierten oder porösen Haaren solltest du im Wasser besondere Vorsicht walten lassen, um keine Verfärbungen zu riskieren. Pexels/Dương Nhân

Wie unbedenklich ist der Sprung in den Pool?

Auch wenn farbtechnisch nichts passiert – auf die leichte Schulter sollte man den Sprung in den Pool nicht nehmen. Die Coiffeuse weiss: «Unser Haar hat einen pH-Wert von 5,5. Bei Wasser liegt er bei sieben, deswegen trocknet es ohnehin die Haare aus. Chlor verstärkt den Effekt.» Die Expertin rät, deswegen nie ohne Schutz schwimmen zu gehen. Es gilt: Je regelmässiger du baden gehst, desto wichtiger ist der Schutz.

So schützt du dein Haar vor dem Verfärben

Das heisst aber nicht, dass du ab jetzt nur noch mit Badekappe ins kühle Nass springen darfst. «Es hilft schon, wenn man die Haare gut durchnässt, bevor man in den Pool geht, so können sie kaum noch zusätzliches Chlorwasser aufsaugen. Auch sie zusammenzubinden, hilft.» Wer die Extrameile gehen will, trägt vor dem Badi-Besuch ein Haaröl auf oder gönnt dem Schopf eine Haarmaske. «Das schützt sie vor dem Wasser und pflegt sie gleichzeitig.» Direkt vor den Ferien rät die Expertin ausserdem, auf Blondierungen zu verzichten, um die Haare nicht poröser zu machen, als sie bereits sind.

Wenn du weisst, wie du dich schützt, kannst du den Pool sorgenfrei geniessen. Pexels/Dhemer Gonçalves

Was, wenn es zu spät ist?

Wer ist schon perfekt? Wenn du die guten Vorsätze über den Haufen geworfen hast und nun mit Grünstich dastehst, gibt es Lösungen. Kaymak warnt: «Bevor du über eine Farbangleichung nachdenkst, muss unbedingt Pflege her. Nutze eine intensiv nährende Haarmaske – je nach Schädigung der Haare solltest du den Vorgang wöchentlich durchführen.»

Dem Grün kannst du mit Hausmitteln an den Kragen. «Der Saft von zwei Zitronen hilft oft gut. Einfach in eine Schüssel ausdrücken und die Haare für einige Minuten hineinlegen, bevor du sie auswäscht.» Was auch funktioniert: «Zwei Aspirin-C in Wasser auflösen und vor der Wäsche über die Haare geben. Der Wirkstoff ist bei beiden das Vitamin C – woher es kommt, ist den Haaren egal.»

Wann sollte man lieber den Coiffeur aufsuchen?

«Helfen diese Hausmittel nicht, muss unbedingt ein Profi ran», so die Coiffeuse. Auch wenn deine Haare bereits so geschädigt sind, dass sie brechen, solltest du von Experimenten daheim lieber absehen. «In einem Salon gibt es intensive Kuren, die helfen. Leichte Tönungen können einen Grün- oder Rotstich ausgleichen.» Und betrifft der Schaden vor allem die Spitzen, gilt wie so oft: «Sie schneiden lassen, ergibt am meisten Sinn.»