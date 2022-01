Model mit Alopezie: Amber Jean Howard erzählt von ihrem Haarausfall

Schon als kleines Mädchen hatte Amber nur einen Traum: Sie wollte Model werden. Als sie mit 15 einer Freundin ihre Strähnchen zeigen wollte, die sie soeben beim Coiffeur gemacht hatte, sprach diese sie auf eine kahle Stelle an ihrem Kopf an. «Ab da verlor ich büschelweise Haare und innerhalb eines Jahres war ich kahl», erklärt die in Dublin geborene Amber gegenüber «The Sunday Times». Ein Arzt diagnostizierte daraufhin Alopezie bei ihr.

Ein Model mit Perücke

Amber nutzte diese Auszeit und ging nach Indien in ein Yoga-Retreat. «Ich schwor mir, diese Auszeit zu nutzen um Frieden mit meinem kahlen Kopf zu schliessen», erzählt Amber auf Social Media. Sie packte bewusst keine Perücke in den Koffer. «Es war so befreiend, beim Schwimmen das Wasser auf meiner nackten Kopfhaut zu spüren», sagt sie. Nach diesen Wochen hatte sie ein völlig neues Selbstbewusstsein und wollte dieses Gefühl teilen. Zurück in Irland gründete sie eine Online-Plattform namens «Hair Free», auf denen sie anderen Betroffenen Mut machen will.