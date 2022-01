Haar-Trend: Hair Stamps wie bei Rihanna und Dua Lipa

Ob Rihanna, Dua Lipa oder Megan Thee Stallion: Bei den Stars ist gerade das Haar-Stempel-Fieber ausgebrochen. Wer jetzt ein grosses Fragezeichen auf der Stirn hat: Hinter den Hair Stamps, wie die Designs auf Englisch heissen, verbergen sich bunte Muster wie Herzen, Blumen oder Streifen, die auf die Haare gefärbt werden und so für einen ganz besonderen Hingucker sorgen. Lange halten tun sie allerdings in den meisten Fällen nicht.

Bunt für eine Nacht

Simone Rigliaco ist Inhaber des Zürcher Salons Liquid und verrät, wie der Look entsteht: «Natürlich kann man beispielsweise helle Streifen auch auf Dauer ins Haar färben. Das ist bei den Stars auf den Fotos aber nicht der Fall. Für die Muster wird mit Schablonen gearbeitet, die auf die Haare aufgelegt werden. Die Farbe wird dann nur noch aufgesprüht. Das funktioniert so wie bei Fasnachtssprühdosen.»

«Das Ergebnis hält dann bis zur nächsten Haarwäsche.» Und da gibt es noch ein kleines Detail, damit Riri und Co. schnell wieder zu ihrer Ausgangsfrisur zurückkehren können: «Alle arbeiten mit Perücken oder Haarteilen. Das kommt jetzt immer mehr. Langsam aber sicher werden Wigs normalisiert und zu Accessoires gemacht, die man tagtäglich tragen kann.» Ein Muss ist das aber nicht. Auch aus natürlichem Haar wäscht sich die Sprühfarbe schnell wieder aus.

Trend-Alarm

Apropos Riri: Nachdem die Unternehmerin und Sängerin sich Mitte Januar im neuen Look zeigte drehten die Fans durch. Übernacht stiegen die Google-Suchanfragen für «Hair Stamps» um 566 Prozent. «Rihanna Hair» legte parallel einen noch krasseren Start hin. Um 6700 Prozent (ja, die zweite Null gehört tatsächlich dahin) steigerten sich die Suchanfragen. Dass wir die bunten Streifen bald häufiger sehen werden, ist also mehr als wahrscheinlich.

Das musst du bei Hair Stamps beachten

Der Trend ist natürlich relativ risikoarm, weil das Haar nicht dauerhaft gefärbt oder beschädigt wird und sich alles wieder auswäscht. Trotzdem gibt es ein paar Punkte, die man beachten sollte. «Der Trend lebt von Kontrasten. Rot auf Schwarz funktioniert super, auf Blond klappt es auch mit Pastellfarben. Aber wer schon einmal versucht hat, dunkle Haare hell anzusprühen, weiss, dass das Ergebnis meist nicht so super aussieht. Darauf sollte man bei der Wahl der Farben achten», so der Experte.

«Zum Anderen funktioniert der Look mit Mustern nur bei ungestuften Haaren beziehungsweise nur auf dem Teil der Haare, der keine Stufen hat.» Anhänger des gehypten Octopus-Cuts oder eines anderen gestuften Schnittes müssen bei den Hair Stamps also leider aussetzen, bis die Haare am Oberkopf lang genug sind, um das gewünschte Muster aufzusprühen.