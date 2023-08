Haarfarbe, die bei Wärme den Ton wechselt? Colour Alchemy im Test

Mal rot, mal schwarz, mal blond – gehörst du zu den Menschen, die ihren Look gern wechseln, ist dir die Prozedur rund ums Haarefärben sicher wohlbekannt. Aber wieso eigentlich immer nur auf einen Ton festlegen? Das Beauty-Kollektiv The Unseen hat gemeinsam mit Schwarzkopf Professional ein Produkt auf den Markt gebracht, das die Farbe je nach Temperatur ändert. Quasi ein riesiger Stimmungsring für den Kopf, den man beim Shampoonieren wieder herauswäscht.

Ja, aber nur, was die Haarfarbe angeht.

Ja, mit Farben und Schnitten sehr gern, wächst ja alles nach. Ja, aber nur, was die Haarfarbe angeht. Ein neuer Schnitt – zu mehr bin ich nicht bereit. Nur sehr selten. Nein, da spiele ich nicht herum.

Das steckt hinter Colour Alchemy

So funktioniert die Anwendung

Die Farbe kommt schon fertig gemischt und kann mit den Händen oder einem Pinsel aufgetragen werden. Empfohlen wird nur eine dünne Schicht und sich dann vorzuarbeiten. Im Test zeigt sich, warum: Das Produkt färbt alles, mit dem es in Berührung gelangt, auch die Kopfhaut. Zu dick aufgetragen wirkt es zudem wie ein klebriges Stylingprodukt, daher ist Vorsicht geboten.

Einwirken muss die Farbe hingegen gar nicht. Um den Effekt sichtbar zu machen (und das Ergebnis schöner), wird sie nach dem Auftrag mit einem Föhn getrocknet. Danach reichen im Test schon wenige Sekunden an der Sonne, bis das Haar changiert. Perfekt für einen Party- oder Festivalbesuch.

Für Braun und Schwarz

Das Besondere an Colour Alchemy: Es funktioniert am besten auf dunklen Haarfarben zwischen Mittelbraun und Schwarz. Färbende Produkte, die nur eine Wäsche überstehen, waren bisher nur auf gebleichtem oder von Natur aus sehr hellem Haar anwendbar. Auf selbigem funktioniert die Farbe auch, bringt aber nicht den gleichen Effekt. Einmal unter der Dusche wäscht sich das Produkt in unserem Test leicht wieder aus, nach doppeltem Shampoonieren ist nichts mehr sichtbar.