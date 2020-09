Bei Obduktion abgeschnitten : Haarlocke von Abraham Lincoln für 81’125 Dollar versteigert

1865 wurde dem 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in einem Theater in Washington bei einem Attentat in den Kopf geschossen. Bei der Obduktion wurde Lincoln eine Haarlocke entfernt.

1 / 3 Zusammen mit der Haarlocke wurde KEYSTONE ein blutverschmiertes Telegramm versteigert. KEYSTONE Lincoln ist am Mount Rushmore, ganz rechts zu sehen, verewigt. KEYSTONE

Eine Haarlocke des früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln ist für 81’125 Dollar (knapp 74’000 Franken) versteigert worden. Die fünf Zentimeter lange Strähne sei ihm nach dem Attentat auf ihn im Jahr 1865 bei der Obduktion abgeschnitten worden, teilte das Auktionshaus RR Auction mit. Versteigert wurde sie gemeinsam mit einem blutverschmierten Telegramm, in das sie eingewickelt war. Darüber, wer Lincolns Haare erwarb, wurden keine Angaben gemacht.

Lyman Beecher Todd, ein Cousin der Lincoln-Witwe Mary Todd Lincoln, bekam laut dem Auktionshaus die Haarlocke bei der Obduktion und legte sie in das Telegramm, weil er gerade kein anderes Behältnis zu Hand hatte. Dass das Haar auch wirklich von Lincoln stamme, sei gesichert, hiess es. Zuletzt wurde es 1999 versteigert.