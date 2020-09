Haarparfums, die deine Mähne pflegen

Der Duft von frisch gewaschenen Haaren am Morgen wirkt wie ein Frischekick und kann Dank blumiger Ingredienzen sogar stimmungsaufhellend wirken. Leider verfliegt die Shampoo-Duftwolke leider – spätestens nach dem Lunch in der Kantine – schneller als dir lieb ist.

Klassische Parfums sind leider ein Haar-No-Go

Viele Parfumeure empfehlen Grooming-Fans darum, sich ein wenig Parfum in die Strähnen zu spritzen. An sich ein cooler Trick, wäre da nur nicht der viele Alkohol, der jeweils einen grossen Bestandteil von Düften ausmacht. Denn dieser trocknet deine Haare aus und macht sie brüchig. Spliss-Alarm ist somit vorprogrammiert.

Das hat die Parfum-Branche auch erkannt und bietet nun vermehrt so genannte Hair Mists an. Also Haarparfums, die auf Grundlage von nährenden pflanzlichen Ölmischungen hergestellt worden sind und deine Haare nicht nur von schlechten Gerüchen befreien, sondern dabei auch noch pflegen.