Skiathos (GR): Haarscharfe Landung – «Planespotter wollen sich gegenseitig übertrumpfen»

«Leute, die in der Anflugschneise rumstehen, braucht es bei einer so anspruchsvollen Landung nicht», sagt er.

Täglich versammeln sich an der beliebten Stelle in Skiathos Dutzende Planespotter. In den letzten Tagen ging ein Video viral, in dem ein landender Flieger der ungarischen Billigfluggesellschaft Wizz Air den Schaulustigen so nahe kommt, dass er ihnen den Staub in die Augen wirbelt und nur knapp über ihren Köpfen hinweg fliegt. Aviatik-Experte Hansjörg Egger ordnet die Aufnahmen für 20 Minuten ein: