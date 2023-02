Basel: Haarsträubende Befunde – zahlreiche Haarfärbemittel aus Verkehr gezogen

In einer Produktkontrolle des Kantonalen Laboratoriums Basel-Stadt und den Lebensmittelkontrollbehörden von Aargau und Zürich wurden 48 Haarfärbemittel getestet. Wie das Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt am Freitag bekannt gegeben hat, haben rund zwei Drittel der untersuchten Produkte die Tests nicht bestanden. Bei 22 Produkten wurden derart viele verbotene Substanzen und Grenzwertüberschreitungen festgestellt, dass ein Verkaufsverbot ausgesprochen werden musste. Im Vergleich mit einer Untersuchung von 2020 sind dieses Jahr fast doppelt so viele Produkte im Umlauf, die verboten wurden.

Verstärkte Henna-Farbe am gefährlichsten

Nicht alle Haarfärbemittel bestehen aus den gleichen Inhaltsstoffen. Einige brauchen das natürliche Färbemittel Henna. Es wird in vielen Ländern und Kulturen seit Jahrhunderten traditionell für temporäre Body-Art und das Einfärben von Haaren benutzt. Dabei entsteht eine braun-rote Färbung. Heutzutage findet man auf dem Kosmetikmarkt jedoch auch andere «verstärkte» Henna-Farben , die mit verschiedensten Zusatzstoffen versetzt sind und mit dem ursprünglichen, natürlichen Produkt nicht mehr allzu viel am Hut haben. Laut dem Basler Gesundheitsdepartement bestand keines der untersuchten Produkte, die verstärkte Henna-Farben beinhalteten, die Tests im Labor. Diese wurden umgehend aus dem Verkauf entfernt. Auch ein Viertel der anderen Haarfarben wurden verboten.

Beim Onlinekauf ist Vorsicht geboten

In der Schweiz herrschen oft strengere Regeln, wenn es um Inhaltsstoffe und Zutaten von Kosmetika geht als in anderen Ländern. Beim Verkauf in Läden werden Kundinnen und Kunden auf Etiketten und Labels auch über allfällige Gefahren oder Unverträglichkeiten informiert. Laut dem Bericht des Kantonalen Laboratoriums Basel-Stadt können Händler diese Warnhinweise umgehen, indem sie sie in ihren Onlineshops nicht auflisten und gleichzeitig nur die positiven Eigenschaften anpreisen. So kann man einfach an schädliche Produkte kommen, ohne es überhaupt zu wissen, da das Deklarieren von bedenklichen Substanzen im Internet rechtlich nicht geregelt ist.