Haarteile fliegen – Burna Boy feiert gross Afro-Party im Hallenstadion

Er heizt der Menge so richtig ein – Burna Boy. Mit seinem neusten Album «Love, Damini» ist Damini Ebunoluwa Ogulu alias Burna Boy aktuell auf Stadion-Tournee. Seine einzige Schweizer Show spielt der 31-Jährige im Zürcher Hallenstadion am Mittwochabend. Mit seiner Musik, die er selbst als Afro-Fusion bezeichnet, heizt der gebürtige Nigerianer seinen Fans in Zürich so richtig ein.