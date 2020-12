Der junge Formel-1-Fahrer begrapschte in diesem eine junge Frau, das Model Andrea D'lVal.

Das Video schockierte anfangs Dezember. Zu sehen in den Aufnahmen: Der Russe Nikita Mazepin, in der nächsten Saison Formel-1-Fahrer bei Haas, der auf dem Beifahrersitz eines Autos sitzt. Neben ihm sitzt der Fahrer, ein junger Mann, auf der Rückbank eine junge Frau. Die drei scheinen Spass zu haben, bis der 21-jährige Mazepin der jungen Frau an die Brust greift und sie begrapscht. Bei der Frau handelt es sich um das Model Andrea D'lVal. Sie schiebt Mazepins Hand weg und zeigt ihm den Mittelfinger.