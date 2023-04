GP in Australien: Haas-Protest abgeschmettert – Formel-1-Podest nach fünf Stunden bestätigt

Das Formel-1-Team Haas um den deutschen Fahrer Nico Hülkenberg ist mit einem Protest g egen die Wertung des Grossen Preises von Australien gescheitert. Das geht aus einem am Sonntag veröffentlichten Dokument des Motorsport-Weltverbandes Fia hervor. Die Entscheidung verzögerte sich lange und wurde erst rund fünf Stunden nach Rennende veröffentlicht. Das Grand-Prix-Ergebnis bleibt damit unverändert.

Der US-Rennstall war gegen die Wertung vorgegangen, weil Hülkenberg vor der letzten Rennunterbrechung in Melbourne durch die dritte Rote Flagge auf Position vier gelegen hatte. Nach einer chaotischen letzten Runde nach einem Restart mit mehreren Unfällen hatte die Rennleitung aber entschieden, den Grand Prix mit dem Stand vor der letzten Roten Flagge zu werten. Nach dieser Wertung wurde der 35 Jahre alte Hülkenberg Siebter. Bei diesem Ergebnis bleibt es nun.

Am Ende eines denkwürdigen Chaos-Rennens mit drei Unterbrechungen und der Zieldurchfahrt hinter dem Safety-Car musste Max Verstappen tief durchatmen. «Was für ein Durcheinander», sagte der Formel-1-Weltmeister. Sein verdienter Triumph am Sonntag im australischen Melbourne lässt den Red-Bull-Fahrer früh in der Saison auf seinen dritten WM-Titel nacheinander zusteuern. «Das war ein ziemlich langer Nachmittag, aber ein Sieg ist ein Sieg – und wir nehmen ihn gerne mit», sagte der 25-jährige Niederländer.