Ex-Bachelorette Andrina liebäugelt mit Hauskauf in Thailand 

Wird Andrina Santoro bald Hausbesitzerin in Thailand? Gut möglich, so hat das Fitnessmodel ein Auge auf eine Liegenschaft auf Koh Phangan geworfen.

«Hatte heute wieder ein Meeting bezüglich des Kaufes. Morgen gehts zum Anwalt und da bekomme ich auch schon die ersten Entwürfe. Das Gute ist, ich darf beim Design und der Planung mitreden», schreibt die Fitnessinfluencerin in ihrer Story. Der Besitzer habe ihr sogar schon vorgeschlagen, was sie mit der Villa künftig anstellen könnte: «Retreats aka. Bootcamps», schreibt Andrina dazu und lässt die Community gleich abstimmen, was sie davon hält.

In einem Reel teilt sie weitere Eindrücke ihres Tagesablaufs in Thailand. Zwischen Fitness und Arbeit stand auch eine Visite bei der Liegenschaft, die ihr Interesse geweckt hat, an. Zu sehen ist einerseits ein Stück Bauland, andererseits eine Villa mit Pool und einer fantastischen Aussicht aufs Meer. «Einfach nur Gänsehaut-Moment», so die 30-Jährige dazu. In trockenen Tüchern sei das Ganze aber noch nicht, wie sie auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Deshalb hält sie sich mit konkreteren Informationen derzeit noch bedeckt.