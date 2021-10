3,5 Wochen lang fand auf der Zürcher Hardturm-Brache das Street Food Festival statt. Technische Probleme am zweitletzten Tag vermiesten den Standbetreibern das Geschäft.

Panne beim Street Food Festival : «Habe 3000 Fr. an Umsatz eingebüsst und musste Essen wegwerfen»

Darum gehts Das Bestellsystem am diesjährigen Zürcher Street Food Festival bereitete den Standbetreibern Sorgen.

Wegen technischer Probleme hatten sie nicht nur mit Umsatzeinbussen am zweitletzten Tag zu kämpfen, einige mussten die nicht verkauften Esswaren wegwerfen.

Rund 40 verärgerte Standb etreiber und 500 hungrige Gäste: Am Zürcher Street Food Festival fiel am Samstag für r und zwei Stunden das B e s tells ystem aus. « Ich habe nicht nur fast 3000 Franken an Umsatz eingebüsst, ich musste auch einen grossen Teil des Essen s wegschmeissen » , erzählt ein Standb etreiber . Der Grund: « Kurz vor 20 Uhr konnte n wir weder Bestellungen noch Zahlungen annehmen. » Viele der Gäste seien schliesslich genervt und hungrig gegangen.

« Dass das genau zur umsatzstärksten Zeit passiert, ist wirklich blöd » , meint ein anderer Standb etreiber. Besonders ärgerlich: «Wir durften nur über das System Bestellungen entgegennehmen und Zahlungen abwickeln . » Er sei von Anfang an kein Fan von diesem System gewesen. Man habe so gar keinen persönlichen Kontakt mehr zu den Kundinnen und Kunden. Zudem habe es bereits a m Vortag Probleme mit dem System gegeben. «Bei mir ging eine Bestellung fälschlicherweise dreimal ein, wurde aber vom Kunden logischerweise nur einmal bezahlt», so der Mann. Um das Essen nicht wegzuwerfen, habe er einiges verschenkt.

3,5 Wochen lang fand auf der Stadionbrache Hardturm in Zürich das Street Food Festival statt. Die Organisatoren hatten d en diesjährige n Event weitgehend bargeldlos geplant. Um das Essen von den Ständen zu bestellen, wurden lediglich Handy und Kredi t karte benötigt. Mittels QR Code gelangte man auf eine virtuelle Speisekarte, wo man sich sein Menü zusammenstellen konnte. Sobald das Essen abholbereit war, folgte eine Benachrichtigung per SMS.

«Das Bestellsystem ist nicht perfekt»

Bei den Organisatoren bedauert man den Ausfall. « Dass wir den Event in dieser Art überhaupt durchführen dürfen konnten, verdanken wir unserem Covid-Schutzkonzept, das neben vielen Anpassungen, auch ‘cashless’ und insbesondere die ‘Bestellung am Tisch’ vorsieht, um ein Anstehen in langen, engen Warteschlangen vor den Ständen zu verhindern », erklärt Sprecherin Katja Weber.

Dafür habe man sich für das Bestellsystem einer jungen Firma entschieden. « Es beinhaltet viele Schnittstellen zu Bezahl-Dienstleistern und ist noch nicht perfekt. Sobald in dieser Kette etwas hakt, kann es zu Problemen kommen. » Insbesondere zu Hauptstosszeiten führe ein technischer Ausfall entsprechend zu einem Rattenschwanz an Problemen. Aufgrund eines Systemausfalles vom Schutzkonzept abzuweichen, sei aber so kurzfristig nicht möglich gewesen. « Das tut uns wahnsinnig leid. Es spornt uns aber an, noch besser zu werden und noch enger mit Lösungsanbietern zusammenzuarbeiten. »