Ski-WM: Weltmeister Marco Odermatt spricht über seinen Titel

Mit 25 Jahren hat er nun alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Marco Odermatt, ist die Goldmedaille in der Abfahrt fast noch eine Steigerung im Vergleich zum Olympiasieg im Riesenslalom?

Odermatt: Ich würde es auf die gleiche Stufe setzen. Es war aber schon sehr emotional im Ziel. Ich hatte Emotionen, die ich noch nie gehabt habe. Wie ich das Rennen danach verfolgt habe, das habe ich noch nie so erlebt. Ich habe am Morgen noch Bilder von den Olympischen Spielen und meinen Riesenlauf angeschaut, um die Emotionen aufzutanken.

Im Ziel haben Sie einen Jubelschrei herausgelassen, war es so eine Befreiung?

Das habe ich so noch nie gemacht. Aber wenn man mit der Startnummer 10 und einer Sekunde Vorsprung ins Ziel kommt, weiss man, dass es weit nach vorne reicht.

Ja, definitiv. Das war auch der grosse Unterschied. Nach den Trainings und den Schwierigkeiten wusste ich, dass ich eine perfekte Fahrt treffen muss und es etwas Spezielles braucht. Man kann nicht in jedem Rennen alles riskieren. Heute ist es aber aufgegangen.

War es nach der Knieverletzung zum ersten Mal so, dass Sie sich in der Karriere mit dem Thema Risiko auseinandergesetzt haben?

Meine Siege in Cortina und der Triumph von Aleksander Kilde in Kitzbühel (stürzte im ersten Rennen beinahe schwer) haben gezeigt, dass man nicht immer das Leben riskieren muss, um Rennen zu gewinnen. So war auch mein Umgang mit der Knie-Verletzung.