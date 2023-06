Manuel Akanji: ManCity-Verteidiger im Interview über Party-Marathon

Neben der Champions League triumphierte er mit Manchester City auch in der Premier League und im FA-Cup.

Am Sonntag feierte Akanji den Champions-League-Sieg in Istanbul mit seiner Frau Melanie.

Nach einer mehrtägigen Party ist der 27-Jährige zurück in der Nati.

Wie feuchtfröhlich haben Sie das Triple in den vergangenen Tagen gefeiert?

Nach so einer Saison gab es natürlich den einen oder anderen Drink.

Was ist seit dem Champions-League-Sieg am Samstagabend alles passiert?

Am Sonntag ging es zunächst von Istanbul zurück nach Manchester. Von dort dann direkt nach Ibiza und am Montag wieder nach Manchester. Dort gab es eine grosse Bus-Parade durch die Stadt. Den Dienstag habe ich dann mit meiner Familie verbracht, bis es abends zur Nati ging.

Am Montag nach der Parade gegen halb drei Uhr morgens.

Und am Sonntag in Ibiza?

Wir spielen Fussball, weil wir das gerne machen. Wenn wird nächste Saison in der Champions League im Viertel- oder Halbfinale ausscheiden würden, wären wir sehr traurig. Wir wollen beweisen, dass wir diese Erfolge wiederholen können. Oder vielleicht sogar nächste Saison mit dem Carabao-Cup noch einen vierten Titel holen.

Sind Sie manchmal selbst überrascht, wie schnell Sie sich in der wohl besten Mannschaft der Welt etablieren konnten?

Blickt man auf die letzten Jahre zurück, gehören wir nicht zu den Teams, die am meisten Geld ausgegeben haben. Ich fühle mich sehr wohl im Club, auch die Unterstützung der Fans ist da. Gewisse Leute werden immer ein Problem mit gewissen Dingen haben.

Das ist überhaupt nicht in meinem Kopf. Darüber können andere diskutieren. Ich will einfach das Beste aus mir herausholen und so viele Titel wie möglich gewinnen.