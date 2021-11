Limmat-Retterin erzählt : «Habe an nichts anderes gedacht, als die Person aus dem Auto zu kriegen»

Nachdem ein Auto in die Limmat gestürzt war, sprangen Dutzende Personen ins kalte Wasser. Die 30-jährige Amanda Pieper ist eine von ihnen.

Mitten in der Zürcher Innenstadt stürzte am Freitagmittag ein Auto in die Limmat. Die 30-jährige Amanda Pieper aus Los Angeles ist eine der Passantinnen und Passanten, die sich an der Rettungsaktion beteiligten. «In der ersten Sekunde dachte ich, es sei ein Traum. Ich schrie immer wieder ‹Oh my God, oh my God!›, dann schaltete mein Körper in den Aktionsmodus», erzählt die Frau gegenüber dem «Tages-Anzeiger».