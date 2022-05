Nach Rücktritt: «Habe Angst» – erhält der russische UN-Diplomat nun Asyl in der Schweiz?

Es war ein Paukenschlag, als Boris Bondarew von den Vereinten Nationen in Genf am Montagnachmittag seinen Rücktritt bekanntgab. In einem auf Facebook und LinkedIn veröffentlichtem Schreiben rechnet der UN-Diplomat mit der Regierung in Moskau ab. Zwar habe er in den zwanzig Jahren seiner diplomatischen Laufbahn schon diverse Wendungen in der russischen Aussenpolitik erlebt, aber noch nie habe er sich so geschämt für sein Land, schreibt der 41-Jährige. Der von Russland gestartete Krieg «ist nicht nur ein Verbrechen gegen das ukrainische Volk, sondern vielleicht ein ebenso schweres Verbrechen gegen das russische Volk», so Bondarew in seinem Statement.