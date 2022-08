Menowin Fröhlich meldet sich aus dem Spital – «Habe Angst, mich totzufressen»

Menowins Menüplan

Gegenüber «Bild» offenbarte Fröhlich nun seinen früheren Menüplan – und der hatte es in sich: Zum Frühstück gabs Schoggibrötli mit zusätzlich Nutella, zwischendurch folgten Schoggistängeli und -riegel – ab und an auf dem Weg zu Terminen auch mal drei Burger. Mittags schaufelte Menowin Pasta und Pizza in sich rein und zum Z’vieri oder nach Lust gabs Chips und Süssigkeiten. Zudem ass er jeweils nach seinem Essen auch noch die Reste seiner Kids. Alles in allem seien dabei rund 8000 Kalorien zusammengekommen. Normal wären laut «Gesundheitswissen» für erwachsene Männer etwa 2400.