«Habe Angst um mein Geld» – Kundin will weg von CS

Das sagt die Credit Suisse zum Fall

Die Redaktion hat bei der CS nachgefragt, warum eine Kontokündigung in der Filiale in diesem Fall nicht möglich war, warum der ganze Prozess über 160 Tage gedauert hat, und ob das bloss ein Ausnahmefall ist. «Zu möglichen Kundenbeziehungen können wir uns nicht äussern», antwortet die Bank per E-Mail.