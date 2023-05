Christina Applegate spricht über ihre MS-Erkrankung

Wegen ihrer Erkrankung hat die Schauspielerin 18 Kilo zugenommen, kann nicht mehr ohne Stock laufen. «Ich möchte, dass die Leute wissen, dass mir das alles bewusst ist», so die 51-Jährige in einem Interview mit der «New York Times».

Applegate leidet an der Nervenerkrankung Multiple Sklerose. Erst kürzlich stand die 50-Jährige für die letzte Staffel von «Dead to Me» vor der Kamera.

Für Christina Applegate (51) hatten die Ärzte Anfang 2021 schlechte Neuigkeiten. Während der Dreharbeiten zur letzten Staffel ihrer Netflix-Serie «Dead to Me» erreichte sie die Nachricht, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt sei . Die Diagnose besiegelte nicht nur das abrupte Ende ihrer imposanten Karriere, sondern auch das Ende des gewohnten Lebensalltags der Mutter einer zwölfjährigen Tochter. In einem Interview mit «Vanity Fair» berichtete sie nun freimütig über die gravierenden Auswirkungen der schweren Krankheit auf ihr Leben.

Ihren Alltag bestreitet Christina Applegate mit Hilfe

Schwerer Abschied von der Filmwelt

Der Abschied von der Filmwelt falle ihr schwer, dennoch sei sie auch erleichtert darüber, nicht mehr vor der Kamera stehen zu müssen. «Es fühlt sich an, als wäre es hundert Jahre her, einfach weil es so war, und es war eine so anstrengende und belastende Zeit für mich, überhaupt zu drehen», berichtete sie und führte weiter aus: «Ich glaube, ich musste einfach von all dem wegkommen, wissen Sie? (...) Ich vermisse die Erfahrung, aber gleichzeitig bin ich erleichtert, dass ich mich nicht mehr so anstrengen muss, um durch den Tag zu kommen, denn es war ein unglaublicher Kampf im letzten Jahr.»