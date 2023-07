Capital Bra ist zum vierten Mal Vater geworden.

Zur Geburt seiner Tochter schrieb er: «Willkommen in der Familie, mein kleiner Engel.» Weiter fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu: «Bald habe ich meine eigene Grossfamilie.»

Der Rapper Capital Bra freut sich über die Geburt seiner Tochter. «Willkommen in der Familie, mein kleiner Engel», schrieb er in einer Instagram-Story zu einem Foto, auf dem er das Baby auf dem Arm hält. Das Gesicht der Kleinen ist mit einem Herzchen-Emoji verdeckt. Auch ihren Namen verriet er seinen Followerinnen und Followern nicht. «Bald habe ich meine eigene Grossfamilie», meinte der Musiker des Weiteren zu dem Bild und fügte Lach- und Herzchen-Emojis an.