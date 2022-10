Félix Auger-Aliassime: «Habe früher viel geweint» – wie ein Serien-Final-Loser zum Champion wurde

1 / 5 Félix Auger-Aliassime heisst der neue Champion der Swiss Indoors. REUTERS Der 22-jährige Kanadier brillierte in Basel die ganze Turnierwoche durch mit tollem Tennis. Marc Schumacher/freshfocus Es ist bereits der dritte Turniersieg in Folge für den Kanadier. REUTERS

Darum gehts Felix Auger-Aliassime (ATP 9) heisst der Turniersieger der Swiss Indoors.

Der Kanadier gewinnt damit das dritte Turnier in Folge.

Auger-Aliassime erklärt, er sei mental stärker geworden, seit er zu Beginn seiner Karriere gleich neun Endspiele verlor.

«Ich habe am Morgen an Roger gedacht und überlegt, ob er der Letzte war, der hier gewann», gab Felix Auger-Aliassime am Sonntag bei der Pressekonferenz nach seinem Final-Triumph bei den Swiss Indoors Preis. Roger Federer war in der Tat der letzte Gewinner des Basler Tennisturnieres. Insgesamt siegte der Lokalmatador zehn Mal vor seinem Heimpublikum.

In der Post-Federer-Ära war es nun also dem 22-jährigen Kanadier vergönnt, den ersten Titel in Basel zu holen. «Es fühlt sich sehr speziell an, sich hier auf der Siegerliste einzutragen», erzählte Auger-Aliassime, der sich in einem absoluten Form-Hoch befindet. Erst schlug er im Schatten der Federer-Abschiedsshow am Laver Cup Superstar Novak Djokovic, dann krallte er sich nacheinander die Turniersiege in Florenz, Antwerpen und nun Basel.

Mentaler Wandel

Die drei Final-Siege des Mannes aus Montreal sind umso beeindruckender, da er seine ersten neun Endspiele auf der Profi-Tour allesamt verlor. «Ich war früher sehr emotional und habe zu viel geweint, wenn ich am Verlieren war», erklärte Auger-Aliassime und fügte an: «Dann habe ich mit der Zeit aber gemerkt, dass ich mehr Spiele gewinne, wenn ich ruhig und optimistisch bleibe».

Vom emotionalen Youngster zum temperierten und gestandenen Profi. Eine Entwicklung, die einst auch Federer vollzog. Auger-Aliassime erklärte, dass er aus den vielen Finalniederlagen Positives mitnehmen konnte. «Das war eine harte Zeit, aber heute denke ich, dass diese Phase mich mental stärker gemacht hat», so der frischgebackene Swiss-Indoors-Champion, der am selben Tag wie Federer Geburtstag feiert.

Onkel Nadal als Coach

Der Maestro stellte für den Kanadier in dessen Karriere stets eine grosse Inspirationsquelle dar und auch mit einem anderen Superstar, bzw. mit dessen langjährigen Trainer verbindet ihn viel. Toni Nadal ist seit Frühling 2021 im Coaching-Team von «FAA» dabei und scheint einiges zum Erfolg des aufstrebenden Aufschlags-Spezialisten beigetragen zu haben. «Ich schätze seine Analyse sehr», beteuerte Auger-Aliassime und ergänzte, dass er von Rafael Nadals Onkel stets Feedback bekomme, wie er sich weiter verbessern könne. «Er hat alles erreicht in diesem Sport als Coach und gibt mir eine zusätzliche objektive Meinung von aussen», so die Weltnummer 9.

Den Generationenwechsel im Tennis kündeten Experten schon vor einigen Jahren an, doch trotzdem waren es lange Zeit dann doch wieder Novak Djokovic, Rafael Nadal und Co., welche die meisten grossen Turniergewinne unter sich ausmachten. Spätestens seit dem US-Open-Triumph des 19-jährigen Carlos Alcaraz im September ist die «Next Gen» auf der ganz grossen Bühne angekommen. Der Erfolg von Auger-Aliassime könnte nun ein weiteres Indiz dafür sein, dass eine neue Reihe von talentierten Spielern den alten Hasen die Titel künftig auch bei weiteren grossen Turnieren streitig machen werden.