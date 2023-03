Saudiarabien Grand Prix: Chaos um Fernando Alonso

Er nahm sich ein paar Sekunden, blickte von der Siegesfeier in Richtung Team und Fans – der 41-jährige Fernando Alonso war sichtlich emotional nach seinem dritten Platz im Grand Prix von Saudiarabien. Es war sein 100. Podestplatz in seiner Karriere – und bereits der Zweite im zweiten Rennen der Saison. Hinter dem Red-Bull-Siegerduo Sergio Perez und Max Verstappen. Die Fans sowie sein Team sangen Alonso-Sprechchöre, der Spanier wird allmählich vom Bad Boy der Formel 1 zum Fanliebling.

Nach 1 Uhr war Alonso zurück auf dem Podest

Und wie reagierte der Spanier? Sehr cool. «Ich war auf dem Podium, hab gefeiert, schöne Bilder gemacht und unsere Sponsoren sowie Fans glücklich gemacht», sagt Alonso am späten Sonntagabend gegenüber den Journalisten in Dschidda. Unverständlich sei für ihn aber, dass die Rennleitung 35 Runden und eine Siegerehrung brauchten, um die Strafe auszusprechen. «Ich hätte im Rennen genug Zeit und Möglichkeiten gehabt, um auf so eine Strafe reagieren zu können. Es ist eine schlechte Show der Fia», so der 41-Jährige.