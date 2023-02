Adrian Sejersted: Das sagt der Norweger zur Penis-Panne

Penis-Blitzer bei Adrian Smiseth Sejersted in Cortina.

Die Bilder seines Penis gingen um die Welt – im wahrsten Sinn des Wortes. Während der Abfahrt in Cortina filmte ein Kameramann den norwegischen Skirennfahrer Adrian Smiseth Sejersted beim Pinkeln. Die Aufnahme wurde im weltweiten TV-Signal ausgestrahlt. «Ich habe es noch nie zuvor gesehen, dass während einer Sportübertragung ein Penis gezeigt wurde», sagt der 28-Jährige an der Ski-WM im Gespräch mit 20 Minuten.

Sejersted nimmt die Penis-Panne aber mit viel Humor. Die Situation erklärt er wie folgt: «Ich war pinkeln und schaute den Kameramann an. Als ich gesehen habe, dass er gefilmt hat, habe ich abgewunken, aber er hat weitergefilmt.» Und weiter: «Ich dachte einfach, was ist denn da los?» Es sei für ihn eine sehr spezielle Situation gewesen. «Ich habe natürlich gehofft, dass es nicht das schlechteste Licht und der schlechteste Winkel ist. Es hätte besser, aber auch schlechter sein können», sagt Sejersted mit einem Lachen.

Belustigung für die Athleten

Mitteilungen gab es nach Rennschluss reichlich. Viele Athleten hätten gefragt, was da los war. Auch hätten sich mehrere über die Situation lustig gemacht. «Mir wurde das Video oft in Zeitlupe zugestellt. Es ist schon speziell.»

Die Penis-Panne in Cortina ist nun aber Geschichte. Die Zukunft gehört der Abfahrt am Sonntag um elf Uhr (live auf 20 Minuten). Dort will Sejersted auf Medaillenjagd gehen: «Mein Ziel ist es, auf dem Podium zu landen. Natürlich ist es etwas unwahrscheinlich, aber ich denke, dass ich es schaffen kann.» Die Strecke liege ihm gut aufgrund der Schneebedingungen. «Es ist ein bisschen ähnlich wie Beaver Creek. Das haben wir Norweger gerne.»