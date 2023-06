Altes Tanzvideo: «Habe geweint» – Christina Luft von Wertungsrichter als «fett» bezeichnet 

Christina Luft (33) zeigt sich auf Instagram meist gut gelaunt und mit einem breiten Lachen. Doch jetzt hat sie ein übles Erlebnis aus der Vergangenheit mit ihrer Community geteilt. Sie zeigte in ihrer Story ein fast zehn Jahre altes Video eines Tanzwettbewerbs, das in ihrer Timeline aufgetaucht war, und schrieb dazu: «Am Tag nach diesem Turnier in China hat mich ein französischer Wertungsrichter ‹fett› genannt», so die 33-Jährige. Sie beteuert, heute darüber lachen zu können, aber damals sei es schlimm gewesen und sie habe deswegen geweint.