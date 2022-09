Dean Kukan: «Habe grosse Erwartungen» – Schweizer NHL-Spieler ist zurück beim ZSC

Der 29-Jährige beendete in diesem Sommer sein Abenteuer in der NHL, verliess die Columbus Blue Jackets und schloss sich seinem Jugendverein an.

«Ich habe grosse Erwartungen mit diesem Team. Zuerst wollen wir es in die Playoffs schaffen und danach kann alles passieren. Es ist wichtig, dass wir die ersten Partien gut spielen und uns Punkte sichern», sagt Kukan in den Katakomben des neuen Lions-Stadions, der Swiss-Life-Arena in Altstetten. Zwar starten die Lions am Mittwoch bereits in die neue National-League-Saison in Rapperswil, doch das erste Heimspiel im neuen schmucken Stadion muss noch warten – lange warten. Erst am Dienstag, 18. Oktober, dürfen die Zürcher Fans ihr neues Bijou beim Spiel gegen Fribourg offiziell einweihen.