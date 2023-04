Gotthardtunnel: Die wichtigsten Antworten zur Reservierung

1 / 5 Ein Dosiersystem soll dem Stau vor dem Gotthardtunnel entgegenwirken. 20min/Marco Zangger ETH-Professor Kay Axhausen befürchtet Ausweichverkehr über den San Bernardino. privat Doch wo würden Autos warten, die ihren Slot verpasst haben? 20min/Marco Zangger

Darum gehts

Wie reserviere ich einen Slot?

Denkbar wäre eine digitale Lösung – zum Beispiel mit einer App oder Website. Das schlagen etwa Politiker vor.

Was, wenn ich meinen Slot nicht erreiche?

Diese Frage beschäftigt auch das Bundesamt für Strassen (Astra). Sprecher Thomas Rohrbach: «Nehmen wir an, eine niederländische Familie will nach Italien in die Ferien und hat einen Slot für den Gotthard-Tunnel gebucht. Auf dem Weg von Holland in die Schweiz kann schon alles mögliche passieren, seien es Staus, Unfälle, Pannen, oder, dass der Lenker oder die Lenkerin schlicht eine ungeplante, längere Pause braucht.»

Und dann?

Bei einem verpassten Slot, müsste man Warteräume haben – genau wie für all jene, die keinen Slot gebucht haben. Und diese Warteräume gibt es nicht. Pro Stunde können 1000 Personenwagen pro Richtung den Gotthard durchfahren, das ist die Kapazitätsgrenze des Tunnels. Diese Warteräume in Form von Parkplätzen müssten also sehr gross sein.

Wo würden die Warteräume gebaut?

Das ist noch völlig unklar. Rohrbach nennt als Beispiel die Fährhäfen am Mittelmeer. Dort gibt es riesige Parkplätze für alle, die zu früh am Hafen sind. In der Schweiz wäre das in Nähe des Nadelöhrs schwierig. Weder im Urner Reusstal noch am Südportal des Gotthard-Tunnels gibt es Platz für solche Flächen. Und bei einer Dosierung im Mittelland würde sich der gestaute Verkehr bis zum Tunnel wieder mit dem normalen Verkehr vermischen. Es sei dann kaum mehr zu unterscheiden, wer einen Tunnel-Slot habe und wer nicht, so Rohrbach.

Habe ich als Schweizer Vorfahrt?

Nein. Denn jegliche Umsetzung der Dosierung muss diskriminierungsfrei sein, sonst droht ein ähnliches Debakel wie bei der Deutschen «Ausländermaut», die vom EU Gerichtshof gestoppt wurde. Geregelt ist das in Schweizer Gesetzen, aber auch im Rahmen des Landverkehrsabkommens mit der EU. Auch Urner und Tessiner müssten übrigens einen Slot buchen, auch für sie wäre eine Sonderbehandlung verboten.

Droht Ausweichverkehr über andere Alpenpässe?

Kay Axhausen, Lehrstuhlinhaber für Verkehrsplanung und Transportsysteme an der ETH Zürich sagt: Ja. «Bis das Reservationssystem etabliert und bekannt wäre, gäbe es viele Autofahrer, die davon nichts wussten und dann spontan auf den San Bernardino-Pass ausweichen müssten. Da hätten die Menschen im Kanton Graubünden wohl keine Freude.» Laut dem Verkehrsexperten käme es also wohl in einem ersten Schritt vor allem zu einer Verschiebung.

Immer wieder Blechlawinen: Hier herrschten elf Kilometer Osterstau am Gotthard. 20min/BRK News

Was ist mit dem technischen Fortschritt?

Verkehrsexperten verweisen schon seit längerem auf vollautonome Fahrzeuge. Wenn es diese dereinst gibt, könnten sie durch Kommunikation untereinander den Verkehr – nicht nur am Gotthard – wesentlich verflüssigen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.