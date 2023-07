Ex-Miss-Schweiz Melanie Winiger über ihren jüngeren Freund

1 / 5 Seit über einem Jahr ist Melanie Winiger glücklich an der Seite von Timo Todzi. Amanda Nikolic Das Paar habe sich im Ausgang kennen gelernt, verrät die 44-Jährige im «SommerTalk» von CH Media. Instagram/melaniewiniger Im Interview schwärmt das Model von dem 15 Jahre jüngeren Fussballer. Er sei loyal und sehr intelligent. URS JAUDAS

Melanie Winiger machte kürzlich die Beziehung zu ihrem 15 Jahre jüngeren Freund Timo Todzi öffentlich. Das Paar schwebt auf Wolke sieben. Die 44-Jährige verrät im «SommerTalk» von CH Media, wie sie sich kennen gelernt haben, und verdrückt sogar das eine oder andere Tränchen.

Als die Moderatorin Timo zum ersten Mal im Ausgang gesehen hatte, fühlte sie sich wie im Film. «Wir sind richtig doof voreinander stehen geblieben und haben beide circa 20 Sekunden nichts gesagt», so die Ex-Miss im Gespräch mit Damian Betschart. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, erinnert sie sich. Auch nach über einem Jahr Beziehung schaue sie Timo manchmal an und danke dem Universum. «Ich habe ihn manifestiert und es ist passiert», erzählt sie.

Melanie kommt aus dem Schwärmen fast nicht mehr raus. Loyalität, Intelligenz, Nachdenklichkeit und einen guten Umgang mit seinem Ego sind nur ein paar der Dinge, die sie an dem FC Thalwil-Kicker schätzt. Eine erneute Ehe (es wäre ihre Dritte), schliesst das Model nicht aus. «Ich bin extrem glücklich mit ihm und kann es mir schon vorstellen. Sonst wäre ich nicht mit ihm zusammen», meint sie.

Melanie und Sohn Noel gehen zusammen in den Ausgang

Nebst Timo und ihrem Papi ist natürlich Sohn Noel (21) einer der Männer, der Melanies Leben prägt. «Er ist der beste Sohn, den es gibt. Das sagt natürlich jedes Mami, der Unterschied bei mir ist, dass es stimmt», meint sie lachend. Sie beschreibt ihn als «alte Seele mit einer guten Ethik». Noel sei auch stolz auf seine Mutter. «Er schätzt es sehr, wenn ich zu meinen Fehlern stehe und mich entschuldige. Das konnte ich früher nicht gleich gut», so die Ex von Rapper Stress (46).

Die beiden führen keine «typische» Mutter-Kind-Beziehung. Da sie ihn mit 23 Jahren bekam, wurden sie in gewisser Weise gemeinsam erwachsen. «Wir gehen zusammen in den Ausgang oder in die Ferien. Wir machen aber auch unser eigenes Ding», meint sie. Sie hoffe, dass Noel noch ein bisschen warte mit der Familienplanung. «Ich geniesse gerade meine Unabhängigkeit und jetzt Grosi zu werden fände ich nicht so lässig.»

Frauen lösen bei Melanie Tränen aus

Richtig emotional wird Melanie, als sie über die Frauen in ihrem Leben spricht. «Karina Berger ist meine Schwester, ich liebe sie über alles», erzählt sie über die Miss-Schweiz-Mutter. Verliebt in eine Frau sei sie zwar noch nie gewesen, aber «sag niemals nie», so die Moderatorin. Als sie darüber spricht, was sie an den Frauen in ihrem Leben wie ihrer Mutter, ihren Freundinnen oder ihrer Managerin schätzt, schiessen ihr sogar die Tränen in die Augen. «Diese Frauen akzeptieren mich und haben trotzdem ihre Meinung. Ich bin extrem dankbar, sie an meiner Seite zu haben.»

Mit 44 Jahren steht Melanie im Leben. «Ich denke nicht an die Vergangenheit oder die Zukunft. Ich bin ein Jetzt-Mensch», meint sie. Midlife-Crisis sei zwar ein Thema, aber nicht wegen Äusserlichkeiten, sondern der persönlichen Entwicklung. Die jüngste Miss-Schweiz aller Zeiten habe sich neu gefunden und in ihrem Leben umorientiert. Etwas, was sie aber grundsätzlich im Minutentakt tue. Sie nutzt ihre Stimme, um sich für Frauen, die LGBTQIA+-Community, Umweltschutz und gegen Rassismus einzusetzen. «Ich hoffe, ich kann damit ein paar Leute wachrütteln», meint die Zürcherin.

Finanziell könne sie sich dank Moderationsstellen, Shootings und Botschafterjobs nicht beklagen. «Viele in der Schweiz stellen sich das aber glamouröser vor als es ist, weil sie sich an Deutschland orientieren. Dort ist der Markt aber irgendwie zehnmal so gross», meint sie, insbesondere in Bezug auf die Missen-Zeit. Sie fahre kein Luxus-Auto und lebe ein relativ bescheidenes Leben.