Fiona Erdmanns Baby Neyla hatte einen Nabelbruch

Weiterer Schock : «Habe ihre Eingeweide gespürt» – Fiona Erdmanns Baby hatte einen Nabelbruch

Für die Influencerin ist die Kleine ihr persönliches Wunder, sie erlitt im Frühjahr 2021 in der 18. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt.

Ihre Tochter Neyla May erblickte am 11. Mai das Licht der Welt.

Nun verrät sie, dass dies in dieser Zeit nicht ihre einzige Sorge war. Neyla hatte zudem einen Nabelbruch.

Hinter Fiona Erdmann liegen nervenaufreibende Wochen und Monate. Die ehemalige GNTM-Kandidatin musste mit ihrer kleinen Tochter kürzlich ins Spital, wo sie wegen eines Leistenbruchs operiert wurde. Obwohl es sich dabei um einen Routineeingriff handelt, bereitete der Eingriff der Zweifach-Mama dennoch grosse Sorgen. Nun offenbart die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story, dass dies nicht die einzige Beunruhigung war: Neyla hatte damals auch einen Nabelbruch!

Dies habe sie damals gar nicht so kommentiert, da es sich im Verhältnis zu dem doppelten Leistenbruch um «keine schlimme Sache» handle. Nichtsdestotrotz: «Der war echt extrem», erinnert sie sich und erklärt: «Der ist immer so krass rausgekommen, wenn sie geschrien hat, und man hat dadurch auch die Eingeweide gespürt. Es war total krass.» Dazu teilt sie ein Foto vom Bauchnabel ihrer Tochter, auf dem der Bruch gut zu sehen ist.

Fiona Erdmann zeigt sich erleichtert

Doch weiter gibt die Influencerin auch gleich Entwarnung: In der Regel heilte so ein Nabelbruch bis zum sechsten Lebensjahr von selbst. Bei ihrer Tochter, die erst sechs Monate alt ist, habe es sich bereits gut zurückgebildet. «Der ist jetzt weg», freut sich Fiona und blickt sichtlich erleichtert in die Kamera zu ihren über 440’000 Fans auf Instagram.