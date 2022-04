FCZ-Präsident Ancillo Canepa - «Habe intern verboten, über den Meistertitel zu philosophieren»

Das 278. Zürcher Derby endete am frühen Samstagabend mit einem 1:1 – ein Ergebnis, mit dem am Ende beide Teams leben konnten. Für den FCZ-Präsidenten Ancillo Canepa ist klar, dass GC ein starker, unangenehmer Gegner war. Nach dem Spiel meinte er: «Der Punkt ist mehr als verdient. GC hat einen guten Match gespielt. Wenn man einem 0:1 hinterherrennt, kann man zufrieden sein. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt.»

Mit dem Punkt hat man vorübergehend den Vorsprung auf Basel ausgebaut. Würde der FCB allerdings gegen YB am Sonntag gewinnen, wäre der Vorsprung acht Spiele vor Schluss genau zehn Punkte. Eine hohe Anzahl – nie zuvor in der Geschichte der Super League verspielte ein Team einen solchen Vorsprung so kurz vor Saisonende. Rechnen würde beim FCZ aber niemand, meinte Canepa vor dem Spiel im SRF: «Es wird überhaupt nicht gerechnet. Ich habe intern verboten, über das Thema zu philosophieren. Wir nehmen es Match für Match. Klar kenne ich die Tabelle und den Vorsprung. Momentan ist aber gar nichts erreicht.»

FCZ-Präsident Ancillo Canepa will erst an den Meistertitel denken, wenn alles faktisch klar ist.

Breitenreiter wünscht GC den Klassenerhalt

Diese Meinung bekräftigte Canepa auch nach dem Spiel in der Mixed Zone. «Ich bin lange genug im Geschäft. Ich könnte genügend Beispiele nennen, wo man gemeint hat, man hat gewonnen. Solange es nicht fix ist, will ich, dass man weiterhin seriös arbeitet.» Canepa bezieht auch die Geschäftsstelle ein: «Bei uns werden keine Meister-Trikots gedruckt. Jeder, der was in die Richtung macht, wird fristlos entlassen.» Der 68-Jährige nennt auch ein Beispiel: «Ich habe schon Mannschaften erlebt, die fünf Minuten vor Schluss ihre Meister-Trikots angezogen haben und dann in der Nachspielzeit ein Tor kassierten. So einen Scheiss machen wir sicher nicht.»