Bo Henriksen: «Habe Männer gesehen, die bereit waren, füreinander zu sterben»

«Es ist schwierig, nicht glücklich zu sein», meinte der neue FCZ-Trainer Bo Henriksen am Sonntag, nachdem sein Team gerade dem Tabellenführer aus Bern einen Punkt (0:0) abgerungen hat. Nach einem eher chancenarmen Spiel im Letzigrund mag das Zitat von Henriksen nach einer Platitüde klingen, doch der Däne vermittelt beim kriselnden Meister sowas wie Aufbruchstimmung. Das sehen auch seine Spieler so.

«Der neue Trainer gab uns sehr viel neue Energie und macht Witze, wenn er in die Kabine kommt», erzählte Bledian Krasniqi nach dem 0:0 gegen YB bei blue. «Er ist immer in guter Stimmung und hat stets einen Spruch auf Lager», bestätigte Lindrit Kamberi Krasniqis Einschätzung gegenüber 20 Minuten.

Canepa lobt Henriksens Humor

Präsident Ancillo Canepa schwärmte nach dem Punktgewinn ebenfalls über Henriksen: «Er hat einfach das Herz auf der Zunge und Humor ins Team reinzubringen ist ein wichtiges Kriterium für einen Trainer». Der 47-Jährige vermittelt seine positive Art nicht nur mit flotten Sprüche in der Garderobe, sondern zeigte sich bei seiner Heimspielpremiere in Zürich auch gegenüber den Fans volksnah. Bevor es für Henriksen nach der Partie zur Medienkonferenz ging, liess er es sich nämlich nicht nehmen, zahlreichen jungen FCZ-Anhänger für Selfie-Wünsche und Autogramme zur Verfügung zu stehen.

Damit erinnert der Däne schon ein wenig an den, als Menschenfänger bekannte Meistertrainer André Breitenreiter, der sich das Spiel seines Ex-Clubs am Sonntag vor Ort anschaute. «Vielleicht hat er die positive Energie aus Hoffenheim mitgebracht», meinte Mirlind Kryeziu über seinen früheren Trainer. Kryezius aktueller Coach Henriksen zeigte sich im Interview mit blue voll des Lobes über sein Team. «Ich habe Spieler gesehen, die Eier haben und gezeigt haben, was sie draufhaben. Das gefällt mir», so der Nachfolger des glücklosen Franco Fodas.