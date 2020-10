Jetzt redet Xherdan Shaqiri«Habe mich entschieden, bei Liverpool zu bleiben»

Der Schweizer bleibt in England, sagt: «Habe mich entschieden, bei Liverpool zu bleiben.»

«Die Medien schreiben viel, aber schlussendlich bin ich bei Liverpool. Ich habe einen langfristigen Vertrag und fühle mich auch wirklich wohl.» Das sagt Xherdan Shaqiri in einem Video des Schweizerischen Fussballverbands über seine Zukunft bei den Reds. Und er wird noch eindeutiger, erklärt: «Ich habe mich entschieden, beim FC Liverpool zu bleiben.»

Nachdem das Transferfenster am Montagabend schloss, war zwar zu vermuten gewesen, dass der 28-Jährige in England bleibt. Doch zu erwarten war das nach den letzten Tagen nicht. Viele Gerüchte machten die Runde. Der FC Sevilla sei am Schweizer interessiert, hiess es. Auch Lazio Rom.