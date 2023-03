Florence Pugh hat sich für Midsommar selbst missbraucht

Die Schauspielerin erzählt, dass die Dreharbeiten des Filmes «Midsommar» Tag für Tag komischer und schwieriger umzusetzen wurden. Die 27-Jährige, die im Film die Hauptrolle Dani spielt, erzählt in dem Podcast «Off Menu»: «Ich habe mir Dinge in den Kopf gesetzt, die immer schlimmer und düsterer wurden. Ich glaube, am Ende habe ich mich wahrscheinlich, ganz sicher, selbst missbraucht, um diese Leistung zu bekommen.» Sie habe sich komplett in die Rolle der jungen Frau hineingesteigert. «Ich hatte noch nie eine Person gespielt, die so viel leidet», meint die Britin.